 Antioksidan İçeren Besinler Nelerdir? Antioksidanlara Genel Bir Bakış!

Antioksidanlar, vücudun savunma mekanizmalarıdır. Vücutta var olan ve sağlıksız bir yapının ortaya çıkmasına sebebiyet veren serbest radikallerle mücadele etmek, antioksidanların görevidir. Antioksidan oranının yeterli seviyede olmaması durumunda vücutta kararsız bir yapı ortaya çıkar. Bu ise diyabet, Alzheimer ve kanser gibi hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur.

Antioksidan Nedir?

Antioksidanlar, sağlık açısından son derece faydalı olan bileşenlerdir. Çeşitli yollarda vücuda kazandırılan bu bileşenlerin en temel görevi ise serbest radikaller ile mücadele etmektir. Bu bileşenlerin vücutta yeterli miktarda bulunması için yapılması gereken ise sağlıklı ve dengeli beslenmek, antioksidan açısından zengin besinler tüketmeye özen göstermektir. Peki antioksidan açısından zengin besinler nelerdir?

Antioksidan Zengini Besinler

Bitter çikolata

Normal çikolata ile kıyaslandığında çok daha besleyici bir özellik gösteren bitter çikolata aynı zamanda çeşitli mineral ve antioksidanlar açısından da oldukça zengindir.

Böğürtlen

Dut ve böğürtlen gibi besinler, oldukça düşük bir kaloriye sahiptir. Buna karşılık besleyici yönleri oldukça kuvvetlidir. Aynı zamanda böğürtlenin antioksidan açısından zengin bir besin olduğunu söylemek de mümkündür. Öyle ki, bütün meyve ve sebzeler içerisinde en yüksek antioksidan oranına sahip olan besin, böğürtlendir.





Çilek

En çok sevilen, en popüler besinler arasında yer alan çilek, özellikle C vitamini ve antioksidan açısından son derece zengindir. Öyle ki, çileğin kırmızı olmasını sağlayan da içerdiği yüksek oranda antioksidandır.

Kırmızı Pancar

Başta kırmızı pancar olmak üzere diğer bütün kök sebzeleri oldukça lezzetli bir yapıya sahiplerdir. Bu lezzetli yapılarının yanı sıra lif, potasyum, folat, demir ve antioksidan açısından son derece zenginlerdir. Çilekte olduğu gibi kırmızı pancara kırmızı rengini veren de içerdiği antioksidan oranıdır.

Enginar

Geçmişten günümüzde özellikle çeşitli karaciğer hastalıklarında yaygın olarak kullanılan enginar, özellikle ege bölgesi mutfağının olmazsa olmazlarından biridir. Bunun yanı sıra enginarın antioksidan ve mineral açısından son derece zengin olduğunu söylemek mümkündür.





Antioksidan Vücut İçin Neden Önemli?

Antioksidanlar, faydaları say say bitmez özelliktedir. Ancak genel olarak değinmek gerekirse antioksidanların vücut için önemini aşağıda verildiği şekilde örneklendirmek mümkündür.

Vücudumuzu koruma altına alırlar

Antioksidanlar, vücudumuzu ciddi bir boyutta tehdit eden serbest radikallere karşı savaşır. Kendilerine bir çift bulamayıp serbest bir şekilde dolaşan serbest radikaller, vücudumuz açısından büyük zararlar meydana getirir. Öyle ki, bu zararlı maddeler kalp ve şeker hastalıklarına, kansere, Alzheimer vb. hastalıklara sebep olur. Antioksidanlar ise bu zararlı maddelerle savaşarak vücudu adeta koruma altına alır.



Kalp ve damar sağlığını destekler

Sağlıklı ve düzenli beslenmek, özellikle antioksidan içeren besinlerin tüketimine özen göstermek, kalp ve damar hastalıklarının meydana gelme ihtimalini azaltır.

Yaraların iyileşmesini destekler

Cilt sağlığı açısından genel olarak büyük önem arz eden antioksidanlar, meydana gelen yaraların kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlar.

Lekeleri giderir

Özellikle cilt kanseri gibi tehlikeli hastalıklara karşı cildi koruma altına alan antioksidanlar, aynı zamanda lekelerin meydana gelmesini önler. Bununla birlikte var olan lekelerin giderilmesine destek olur.

Göz sağlığını güvence altına alır

Antioksidanlar, gözün yapısında bulunan merceklerin daha bulanık bir yapıya bürünmelerine sebep olan protein birikimini önler. Bu ise hem göz sağlığını güvence altına alır hem de katarakt probleminin giderilmesini destekler.

Hücre hasarlarını önler

Serbest radikaller sebebiyle ortaya çıkması muhtemel olan hücre ve DNA hasarlarını önler. Bu ise vücudun kansere karşı korunmasını mümkün kılar.

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