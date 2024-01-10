Antrenörler bir arada

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörler ile gelecek dönem planlaması yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında antrenörlerinde katılım sağladığı değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda gelecek dönem planlaması yapılarak daha fazla hizmet için gerekli tedbirler ele alındı. Sporla insanları tanıştırmak adına bu dönem daha etkin rol oynayacaklarını belirten Yasin Özdemir, "Bu dönem spor konusunda daha fazla faaliyet göstereceğiz. Spor, kurslar ve diğer etkinliklerimizle daha fazla vatandaşımızı buluşturacağız’’ ifadelerini kullandı.