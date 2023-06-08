Aortik stentte akıllı metal teknolojisi: INVAMED Atlas Aortik Nitinol Stent

INVAMED Atlas Aortik Nitinol Stent sayesinde hem doktorlar işlem sırasında kolaylık yaşıyor hem de hastaların daha hızlı iyileşmesi ve hastanede kalma sürelerinin kısalması sağlanıyor.

Uzmanlar, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilen kalp ve damar hastalıklarının uzun yıllardır dünya genelinde ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını ifade ediyor. Uzmanlar hastalığın temel nedenlerinin ise yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet ve stres gibi risk faktörleri olduğunu belirtiyor. Özellikle aort anevrizması veya aort darlığı gibi aortik problemler, kalp ve damar hastalıklarında yaşamı tehdit eden durumlar arasında yer alıyor. Bu tür durumların tedavisi için geliştirilen tıbbi cihazlar arasında ise aortik nitinol stentler, son birkaç yıldır yenilikçi bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor.

Aortik nitinol stent nedir?

Aortik nitinol stentler, nitinol adı verilen özel bir alaşım kullanılarak üretilen küçük tüp şeklindeki cihazlardır. Nitinol, nikel ve titanyumun bileşiminden oluşan bir alaşım olup, metalürjide “akıllı metal” olarak tanımlanan bir gruba aittir. Şekil hafızalı olarak da tabir edilen bu özelliği sayesinde nitinol stentler, katlanabilir ve esnek yapılarıyla implantasyon sırasında genişleyerek hedeflenen bölgeye uyumlu bir şekil alarak sabitlenir. Aortik nitinol stentler, aort anevrizmaları, aort darlığı veya aortik yırtılma gibi aortik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Anevrizmalar, aort duvarında meydana gelen anormal genişlemelerdir ve ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Nitinol stentler, anevrizmanın dışarıya doğru genişlemesini önlemek ve aort duvarının güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Aynı şekilde, aort darlığı durumunda stentler, aort kapağını genişleterek kan akışını düzeltir ve kalbin daha etkili bir şekilde pompalanmasını sağlıyor.

Atlas Aortik Nitinol Stent sayesinde tedavi süresi kısalıyor

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Atlas Aortik Nitinol Stent, son teknoloji ürünü bir aort endoluminal stenttir. Bu stent, benzersiz bir stent çapı, uzunluğu ve çeşitli seçenekleri ile küresel pazarda ön plana çıkmaktadır. Kendiliğinden genişleyebilen nitinol yapısıyla yüksek esneklik sunan Atlas Aortik Nitinol Stent, bu esnek tasarımı sayesinde mükemmel bir radyal kuvvet sağlar. Ayrıca güvenli ve kolay kullanım için birbiri ile eş eksenli olan iç kateter ve dış kılıftan oluşan geri çekme sistemiyle donatılan Atlas Aortik Nitinol Stent aynı zamanda açık hücreli bir yapıda üretildi.

Aortik Nitinol Stent işlem sırasında doktorlara kolaylık sağlıyor

Minimal invaziv bir yöntem olmaları ve açık cerrahi gerektirmemeleri, hastaların daha hızlı iyileşmesini ve hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlıyor. Ayrıca şekil hafızalı özellikleri sayesinde kolayca katlanabilir ve uygulanacak alana getirilebiliyorlar. Stentler, damar yolundan anjiyografi veya endovasküler girişimler sırasında yerleştirildiği için hastaların travma riski azalıyor. Bununla birlikte nitinol malzemenden üretilmeleri bu stentlerin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

Aortik nitinol stentlerin sunduğu avantajlar, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Minimal invazivlik, hızlı iyileşme, kolay uygulanabilirlik ve dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde hastaların tedavi sürecini kolaylaştırırken, uzun vadeli başarıyı ve hasta konforunu artırıyor. Ayrıca nitinol stentler, endovasküler cerrahi alanında önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor ve kalp ve damar hastalıklarının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.