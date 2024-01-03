Apandisiti patlayan çocuk şehir hastanesinde sağlığına kavuştu

Ankara’da apandisiti patlayan çocuk, şehir hastanesinde acil ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, okuldan eve gelen 10 yaşındaki Sudenaz Çekiç, karın ağrısı, yüksek ateş, istifra ve sancı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Semptomların devam etmesi üzerine aile, kızlarını Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Çekiç, burada yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi. Şikayetlerinin artması üzerine küçük kız, ailesi tarafından Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğine götürüldü. Apandisitinin patladığı ve bu sebeple iltihabın organlarına yayıldığı tespit edilen Çekiç, acil ameliyata alındı. Bir buçuk saat süren ameliyat sonrası Çekiç sağlığına kavuştu.

"Apandisitin patladığını ve ameliyata alınması gerektiğini söylediler"

Kızının doğuştan beri böbrek hastası olduğunu söyleyen anne Çekiç, “‘Acile götür, bu böbrek hastalığına benzemiyor’ dediler. Acilde kan aldılar, ultrason ve röntgen çektiler. Daha sonra ise genel cerrahi doktorunu çağırdılar. Apandisitin patladığını ve ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Ameliyatı bir buçuk saat sürdü" diye konuştu.

Ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta sonra taburcu edilen 10 yaşındaki Sudenaz Çekiç ise hâlâ ağrısı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini ifade ederek, “Zaman geçtikçe iyileşeceğimi düşünüyorum” dedi.