Apartman boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiyenin titiz çalışması ile kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Baruthane Mahallesi’nde bir yavru kedinin apartman boşluğunda mahsur kaldığı ihbarı üzerine seferber oldu. Adrese gelen ekipler özel ekipmanlar ile 3 katlı binanın 10 metrelik havalandırma boşluğuna indi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yavru kedi puset yardımıyla yukarı çıkarıldı. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, çevredeki vatandaşların itfaiyeyi tebrikleri eşliğinde güvenli bir alana bırakıldı.