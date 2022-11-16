Apartman dairesi alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesi alevlere teslim oldu. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi 131/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, daire tamamen alevlere teslim oldu. O sırada bölgede bulunan ve daire içindeki alevleri fark eden Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında daire içerisinde kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çok şükür can kaybı olmadan atlatıldı"

Dikkatleri sayesinde yangını fark ederek, durumu ekiplere bildiren Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Erhan Bayraktar, "Parktan geçerken camdan perdenin tutuştuğunu gördüm. Hemen itfaiyelere bilgi verdik. Zillere basarak vatandaşları uyardık. En alt kattakileri evden çıkardık, üst kattakilerden de duman girmemesi için camlarını kapatmalarını istedik. Sonra ekipler müdahale etti. Çok şükür can kaybı olmadan atlatıldı" dedi.