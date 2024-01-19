Apartmanda çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir dairede çıkan yangının dumanları bütün apartmanı kapladı. Yaşanan olayda çatı katında 2 kişi mahsur kaldı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kutalmış Sokak’ta bulunan Korgan İnşaat apartmanında meydana geldi. Apartmanın ikinci katında bulunan bir dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğunda havalandırma bulunmaması sebebiyle dumanlar bütün apartmana yayıldı.

2 kişi çatı katında mahsur kaldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede ikisi çocuk olan Mahmut D, Hacer D, Cemal D. ve Ela D. isimli dört kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken apartmanın üçüncü katında bulunan iki kişi dumandan dolayı çatı katına çıkarak orada mahsur kaldı.

Vatandaşlar kurtarıldı

Uzun uğraşlar sonucu dairede çıkan yangını ve apartman içerisinde bulunan dumanı kontrol altına alan ekipler çatı katında bulunan vatandaşları kurtardı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.