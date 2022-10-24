Apartta ocakta çıkan yangın korkuttu

Edirne'de bir apartta öğrenciler yemek yaptığı sırada ocakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Apartta ocakta çıkan yangın korkuttu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Edirne’de bir apartta öğrenciler yemek yaptığı sırada ocakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi’ndeki bir apartta öğrenciler yemek yaptığı sırada ocakta yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken, apartta kalan öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ufak çaplı yangını kontrol altına alırken, ocak başındaki öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrol edildi.

Apartta ocakta çıkan yangın korkuttu
Apartta ocakta çıkan yangın korkuttu