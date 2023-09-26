Apostol'da esrar operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şüpheli kişinin evinde yapılan aramalarda, 732 gram esrar ele geçirildi.

Apostol'da esrar operasyonu
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde şüpheli kişinin evinde yapılan aramalarda, 732 gram esrar ele geçirildi.

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gelen istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmanın sonunda Atatürk Mahallesi Apostol mevkiinde şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 732 gram esrar ele geçirildi. Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.