APP plakadan sonra yeni ceza: Araç içi ekranlara 21 bin TL

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki düzenlemeyle birlikte, sürücünün dikkatini dağıtan ve görüş alanını engelleyen araç içi ekran sistemleri artık denetimlerde doğrudan ihlal kapsamında değerlendirilecek. Özellikle sonradan takılan büyük tablet tipi ekranlar, ön konsoldan taşan cihazlar ve amatör montajlı sistemler denetimlerin odağına girdi.

Dikkat dağıtan donanımlar mercek altında

Trafik ekipleri, sürüş güvenliğini tehlikeye atan ekranları denetimlerde tek tek inceleyecek. Ön cam görüşünü kapatan, sürücünün dikkatini dağıtan veya araç içine standartlara aykırı şekilde yerleştirilen sistemler için para cezası ve trafikten men yaptırımı uygulanabilecek.

Sürüş sırasında video oynatan veya görüşü sınırlayan ekranların risk oluşturduğu değerlendirilirken, yeni uygulamayla birlikte bu tür donanımlara karşı daha sıkı denetim yapılması bekleniyor.

Orijinal sistemler kapsam dışı

Düzenlemede fabrika çıkışlı sistemlerle sonradan takılan cihazlar arasında ayrım yapılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli, navigasyon, müzik ve telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı temel işlevler sunan orijinal sistemler yasal sınırlar içinde kabul ediliyor.

Ancak bu sistemlerin dikkat dağıtacak şekilde kullanılması ya da sürüş güvenliğini tehlikeye atan görüntü içerikleriyle devreye alınması halinde cezai işlem uygulanabilecek.

Ceza ve yaptırımlar netleşti

Yeni düzenlemeye göre standart dışı veya sürücünün görüşünü kapatan ekran kullananlara 21 bin TL para cezası verilecek. Trafiği tehlikeye atan görüntü veya ses sistemi kullanımı tespit edilen araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.