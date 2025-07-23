App Store'da Zirve: NEXT Teknofest Sosyal, En Popüler Uygulama Oldu

Yerli sosyal medya platformu, Telegram ve Facebook’u geride bırakarak birinci sıraya yerleşti

TEKNOLOJİ VE GÜNDEM BURADA BULUŞUYOR

Kısa süre önce kullanıma sunulmasına rağmen büyük ilgi gören yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, App Store’un "Sosyal Ağ" kategorisindeki en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Telegram ve Facebook’u solladı

NEXT Teknofest Sosyal’in ardından listede Telegram ikinci, Facebook üçüncü, OmeTV dördüncü ve sosyal etkinlik odaklı bir “event app” ise beşinci sırada yer aldı. Kullanıcılar arasında hızla yayılan uygulama, sade arayüzü ve yerli odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Silivri Haber de platformda

Uygulamada Silivri Haber de yerini aldı. Kullanıcılar, Silivri Haber’in güncel içeriklerine sosyal.teknofest.app/@silivrihaber adresinden ulaşabiliyor. Silivri Haber hesabı, platformda teknoloji, gündem ve yerel gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oldu.