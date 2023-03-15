Ara eleman sorunu çözüme kavuşuyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bölge sanayicisinin en büyük sorunlarından biri olan ara eleman sorununa çözüm bulmak için kolları sıvadı. Odanın 8. Meslek Komitesi üyeleri, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, burada çıraklık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in insan kıymetleri üzerine önemle ilgilendiği, bölgenin sanayicilerinin de en çok üstünde durduğu konuların başında gelen ara eleman sorununa çözüm bulmak adına Odanın 8. Meslek Komitesi Üyeleri, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Endüstriyel otomasyon, kimya, plastik teknolojileri metal ve makine bölümleri öğrencileri ile 140 firmaya çırak yetiştiren, kariyer günleri ve kariyer eğitimlerine verdiği önemle dikkat çeken lise, öğrencilere meslek sahibi olarak devam etmenin gelecekte sağlayacağı faydalar anlatılıyor.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çerkezköy TSO heyeti, ara eleman sorunun çözümü ile ilgili önerileri dinledi. Ortaokul düzeyinde öğrencilerin meslek liselerine özendirilmesi, burada elde edecekleri mesleklerin gelecek yıllarda kendilerine ve iş hayatlarına katacağı artıların önemle belirtilmesi gerektiği görüşleri dile getirildi. 8. Meslek Komitesi Üyeleri, bu konuda çalışmalarını daha da hızlandırarak, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in de destekleri bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen kalifiyeli ara eleman sorunun çözüm yollarını, liseler ve üniversitelerle işbirliği içerisinde, belirli bir plan dahilinde sunacağını ifade etti.