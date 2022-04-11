Ara Tatil Eğlencesi Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tatil dönemini çocuklar için eğlenceye dönüştürmeye devam ediyor. Şehrin dört bir yanında hazırlanan etkinliklerle çocuklar tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

BİRBİRİNDEN RENKLİ PROGRAMLAR

Her yaş gurubundan katılımcıları ağırlayan bir kültür sanat kompleksi olan Müze Gazhane, ara tatil boyunca daha fazla çocuğa imkan tanıyarak atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Birbirinden değerli mimari eserlerin 1/25 oranındaki küçültülmüş hallerine yer aldığı Miniatürk, Ara tatilde sokak oyunlarından balon gösterilerine kadar ücretsiz aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Ziyaretçilerini İstanbul’un fethine götürerek tarihte uzun bir yolculuğa çıkaran Panorama 1453 Tarih Müzesi, ara tatili boyunca çocukların uğrak noktalarından biri olacak.

Birbirinden keyifli ve ücretsiz etkinliklerle ilgili bilgi ve kayıt sayfasına kultur.istanbul adresinden ulaşılabilir.

ARA TATİLDE HAVUZ KEYFİ

Ara tatilde çocuklar aquaparkta buluşacak. 11-15 Nisan tarihleri arasında 7-13 yaş grubundaki çocuklar Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi aquaparkında eğlenecek. Sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek etkinliğe https://online.spor.istanbul/ adresinden kayıt yapılabilecek.

EĞLENCE MAHALLEYE GELİYOR

Şehrin gezici sahnesi ‘Sahnebüs’, eğlenceyi gösteri alanlarına uzak kalan noktalarına götürecek. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenyurtlu çocuklar; mini konser, kukla gösterimi ve özel aktivitelerle buluşacak.



MÜZE GAZHANE ARA TATİL ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Etkinlik Programı:

10 Nisan Pazar, 14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi (Anlatıcı & Müzisyen) (4-8 Yaş)

Minikler, masal anlatıcısı ve müzisyen eşliğinde masal kahramanlarının başından geçen hikâyeleri dinliyorlar.

11 Nisan Pazartesi, 12.00 – 13.00

Gökyüzünde Neler Oluyor? (8-14 Yaş)

Bir kavanozda bulut yapabilir misin? Belki bir kasırga? Bir Marshmallow ile fiziği nasıl keşfedebilirsiniz? Bu uygulamalı deneyler sayesinde hava durumu ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Bu atölyede formül yok, sadece eğlence var.

Atölye Yürütücüsü: Semra Sikira

11 Nisan Pazartesi, 14.00 – 15.00

Renklerin Maceralı Yolculuğu (6-12 Yaş)

Kısa uygulamalı deneylerle ışığın ve rengin özelliklerini keşfedeceğimiz bu maceralı atölyede gökkuşağının tüm renklerini beyaza çevirecek ve kendi küçük gökyüzünü ve gün batımını yaratacaksın… Hayır sihir değil, daha da iyisi – Fizik. Korkmayın, formül yok, sadece eğlence var.

Atölye Yürütücüsü: Semra Sikira

11 Nisan Pazartesi, 15.30

İstanbul Vakfı Sinema Gösterimi – Kaptan Pengu ve Arkadaşları (5-10 Yaş)

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın hikâyesini anlatıyor.

12 Nisan Salı, 12.00

Çocuklarla Felsefe ve Yaratıcı Yazarlık (7-11 Yaş)

Atölye çocuklara özenli düşünme, sorgulayıcı bakış açısı ile kavrama ulaşma, kendi bilgisini üretebilme, problem çözebilme ve kendi fikrini temellendirebilme becerisi yanında yaratıcı düşünceyle çok yönlü bir bakış açısı kazandırıyor.

Atölye Yürütücüsü: Serhan Kansu

12 Nisan Salı, 15.30

İstanbul Vakfı Sinema Gösterimi – Maşa ile Koca Ayı 4 (5-10 Yaş)

Film, Maşa ile ormandaki hayvan dostlarının yeni maceralarını anlatıyor.

13 Nisan Çarşamba, 15.30

İstanbul Vakfı Sinema Gösterimi – Süper Köpek ve Turbo Kedi (5-10 Yaş)

50 yılını uzayda geçirdikten sonra artık tanıyamadığı yeryüzüne dönüş yapan Buddy ile ona yardımcı olan Felix’in hikâyesini anlatıyor.

13 Nisan Çarşamba, 14.00 – 15.00

Çocuklar İçin Atıksız Yaşam Atölyesi (6-10 Yaş)

Bu atölyede katılımcı çocuklara gezegen üzerindeki etkimiz, atık ile çöp arasındaki ayrım, okulda ve evimizde atıklarımızı nasıl azaltabileceğimiz ve doğru atık yönetimi konuları anlatılacak. Atölye Yürücüsü: Ekin Yalçın Olguner & Nil Ormanlı Balpınar

14 Nisan Perşembe, 12.00 – 13.00

Atölye: Ormanda Parti (4-8 Yaş)

Hep birlikte hayvanların korunması ve sevgisi ile sohbet edecek, bedenimizi ve sesimizi kullanarak drama etkinlikleri yapacağız.

Atölye yürütücüsü: Ceren Demir

14 Nisan Perşembe, 14.00 – 15.00

Çocuklar İçin Heykel Atölyesi (9-14 Yaş)

Kil ile tanışan çocuklar, hayal güçlerini heykellerine yansıtıyorlar.

14 Nisan Perşembe, 15.30

İstanbul Vakfı Sinema Gösterimi – Karlar Kralı Norm 2 (5-10 Yaş)

King Sized Adventure, Kral Norm ve arkadaşlarının, kötü emelleri için bir tarihi eserin peşinde olan Dexter’a karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

15 Nisan Cuma, 13.00 – 14.00

Sanatla Eğleniyoruz (4-8 Yaş)

Çocukların hayal gücünü geliştirip yaratıcılığını desteklerken; ebeveyn ve çocuk arasında sanat aracılığıyla ilişki kuran bu atölyede, çocuklar hem eğlenceli zaman geçirecek hem de sanat aracılığıyla ebeveyn – çocuk bağının güçlenmesine olanak sağlanacak.

Atölye Yürütücüleri: Buket Canan Dinçelli, Ela Ural

*1 veli ve bir çocuk için tek kayıt yapılması yeterlidir.

15 Nisan Cuma, 16.00 – 18.00

Paten Partisi (5-18 Yaş)

Patenini alan Müze Gazhane’ye geliyor, eğlenceli şarkılar eşliğinde hem paten kayıyor hem de yürütücü ekibin önderliğinde temel hareketler üzerine çalışmalar yapıyor.

Atölye Yürütücüsü: Roller Skate Türkiye

*Etkinliğe katılım için kayıt gerekmemektedir.

16 Nisan Cumartesi, 14.00

Çocuklar için Müzik ve Origami Atölyesi (5-10 Yaş)

Çocukları eğlendirerek müzik yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen atölyede enstrümanlar tanıtılarak şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçiriliyor.

17 Nisan Pazar, 14.00

Çocuklar için Masal Atölyesi (Anlatıcı & Müzisyen) (4-8 Yaş)

Minikler, masal anlatıcısı ve müzisyen eşliğinde masal kahramanlarının başından geçen hikâyeleri dinliyorlar.

MİNİATÜRK ARA TATİL ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

*Miniatürk giriş bileti alanlara etkinlikler ücretsizdir.

Etkinlik Programı:

11 Nisan Pazartesi, 14.00 – 16.00

Animasyon ve Yarışmalar

Kukla Tiyatrosu

Robotik Kodlama

Portre Atölyesi

12 Nisan Salı, 14.00 – 16.00

Çocukla Drama

Masal Anlatımı

Bir Sihrim Var

Lale Baskı Resim Atölyesi

13 Nisan Çarşamba, 14.00 – 16.00

Mini Club

Gepetto’nun Pinokyosu

Cambaz Show

Karakalem Atölyesi

14 Nisan Perşembe, 14.00 – 16.00

Sokak Oyunları

Vantrolog

Mini Konser

Kitap Ayracı Atölyesi

Ritim Atölyesi

15 Nisan Cuma, 14.00 – 16.00

MC Show

Cinemini

Pantomim Gösterisi

Ebru Atölyesi

16 Nisan Cumartesi, 14.00 – 16.00

Animasyon ve Yarışmalar

Müzikli Masal Anlatımı

Çocuk Şarkıları

Maske Atölyesi

17 Nisan Pazar, 14.00 – 16.00

Çocukla Drama

Niko Teacher’la Eğlence

Zumba Kids

Pipetten Balık Atölyesi

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ ARA TATİL ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Etkinlik Programı:

13 Nisan Çarşamba

Çocukla Seslendirme | 13.00

Sırsız Çini ile Lale Atölyesi | 14.30

14 Nisan Perşembe

Kukla Tiyatrosu | 13.00

Ritim Atölyesi | 14.30

15 Nisan Cuma

Babyjazz | 12.30

Taş Boyama Atölyesi | 14.00

16 Nisan Cumartesi

Atık Kağıtlar Geri Dönüşüyor | 13.00

Bir Sihrim Var | 14.30

Yazarının Dilinden Hikâye Atölyesi “Maya’nın Sırrı” | 15.30

SAHNEBÜS ETKİNLİKLERİ



11.04.2022 17.00 - 19.00 Danamandıra/Silivri - Animatör Sunucu - Müzikli Masal Anlatımı

12.04.2022 17.00 - 19.00 Muratbey/Çatalca - Animatör Sunucu - Dede-Korkut Hikayeleri

13.04.2022 17.00-19.00 Türkoba/Büyükçekmece - Animatör Sunucu - Mini Konser

14.04.2022 17.00-19.00 Kavaklı/Beylikdüzü - Animatör Sunucu - Zumba Kids

15.04.2022 17.00-19.00 Boğazköy/Arnavutköy - Animatör Sunucu - Kukla Gösterisi

16.04.2022 17.00-19.00 Şamlar/Başakşehir - Animatör Sunucu - Nasrettin Hoca Hikayeleri

17.04.2022 17.00-19.00 Selahaddin Eyyubı/Esenyurt - Animatör Sunucu - Kamıshıbaı Gösterisi

