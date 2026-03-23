Ara tatil sona erdi, okullarda ders zili yeniden çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bugün yeniden ders başı yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de bir haftalık tatilin ardından okullar yeniden hareketlendi. İl genelinde 54 bin 852 öğrenci ile 5 bin 227 öğretmen, 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla derslere başladı.

16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ve hafta sonu ile birleşerek bazı öğrenciler için 9 güne kadar uzadı. Bu süreçte öğrenciler hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Tatilin sona ermesiyle birlikte okul bahçeleri, sınıflar ve koridorlar yeniden öğrencilerin sesiyle doldu. Eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ederken, öğrenciler yaz tatiline kadar sürecek son döneme giriş yaptı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025’te başlamıştı. Eğitim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.