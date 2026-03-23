Ara tatil sona erdi, okullarda dersler yeniden başladı
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden ders başı yaptı.
Milli Eğitim bakanlığı takvimine göre 16 Mart Pazartesi günü başlayan ara tatilin bugün son bulmayasıyla beraber yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Nasreddin Hoca Ortaokulu’ndaki öğrenciler de sabah saatlerinde okullarına geldi. Öğrencilerin sınıflara geçmesinin ardından öğretmenler de ara tatil sonrası ilk dersini verdi.