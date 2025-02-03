Ara tatil sonrası okula dönüş: Çocukların adaptasyonu için uzmanından öneriler

Ara tatil sonrası okula dönüş sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Dilek Şirvanlı, bu süreci kolaylaştırmak için ebeveynlerin ve öğretmenlerin uygulayabileceği stratejileri değerlendirdi.

Ara tatil, çocuklar için dinlenme ve eğlence fırsatı sunarken, aynı zamanda okula dönme süreci bazı zorlukları beraberinde getirebilir. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, tatil sürecinin ardından okula uyumun bazen kaygı, motivasyon kaybı ve odaklanma güçlüğü gibi duygusal ve bilişsel tepkilere yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle uzun tatiller sonrası bu adaptasyon süreci daha da zorlaşabiliyor.

Okula dönüşte karşılaşılan zorluklar

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, ara tatil boyunca çocukların günlük rutinlerinin değişmesinin, okula dönüşte uyum sağlamakta zorluklar oluşturabileceğini dikkat çekti. Tatil sırasında çocukların uyku ve beslenme düzenlerinin bozulması, akademik sorumluluklarının azalması ve ekran sürelerinin artması, okula yeniden adapte olmayı zorlaştıran faktörler olduğunu anlatan Prof. Dr. Şirvanlı Özen, özellikle içe dönük veya hassas çocuklar için bu sürecin daha karmaşık hale gelebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Şirvanlı Özen, okula uyum sürecini kolaylaştırmak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

"-Günlük rutinleri yeniden düzenleyin:

Çocukların okul temposuna uyum sağlamasını kolaylaştırmak için uyku ve yemek düzenlerini okul saatlerine göre yeniden ayarlamak önemlidir. Prof. Dr. Şirvanlı Özen, tatil sürecinde değişen uyku alışkanlıklarının kademeli olarak düzenlenmesinin biyolojik ritmi dengelemeye yardımcı olacağını belirtiyor. Tatil sonrası okula dönüş öncesinde çocukların uyku saatlerini her gece 30 dakika erkene almak, uyum sürecini hızlandırabilir.

-Okul hakkında konuşarak beklentileri netleştirin:

Öğrencilerin okula dair düşüncelerini ve duygularını paylaşmalarını teşvik etmek, kaygılarını anlamak açısından önemli. Prof. Dr. Şirvanlı Özen, çocuklarla yapılacak sohbetlerin bu süreçte faydalı olacağını vurguluyor. Örneğin, ailece yapılan bir kahvaltıda "Yarın okula dönüş seni nasıl hissettiriyor?" gibi sorularla çocukların duyguları üzerine konuşulabilir.

-Akademik adaptasyonu destekleyin:

Tatil süresince akademik sorumluluklardan uzak kalan öğrenciler, derslere geri dönüşte zorlanabilirler. Prof. Dr. Şirvanlı Özen, okula başlamadan önce hafif tekrarlarla bu sürecin kolaylaştırılabileceğini öneriyor. Özellikle okul çantasını birlikte hazırlamak ve hafta boyunca işlenecek ders konuları hakkında kısa bir ön konuşma yapmak, öğrencilerin akademik odaklanmalarını artırabilir.

-Sosyal uyum sürecini kolaylaştırın:

Arkadaş çevresine yeniden uyum sağlamakta zorlanan çocuklar için grup etkinlikleri teşvik edilmelidir. Öğretmenlerin sınıf içindeki sosyal etkileşimi desteklemeleri, öğrencilerin okul hayatına hızlı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olabilir. Özellikle öğretmenlerin pazartesi günü öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak için kısa tanışma oyunları veya grup çalışmaları düzenlemesi önerilmektedir.

-Kaygıyı yönetmeye yardımcı olun:

Okul süreci, öğrencilerde kaygıya yol açabilir. Prof. Dr. Şirvanlı Özen, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukların kaygılarını küçümsemeden, onların endişelerini anlamaları ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemelerinin önemini vurguluyor. Güven verici bir tutum, öğrencilerin okul sürecine olumlu yaklaşmasını sağlar. Kaygıyı azaltmak için "Okula gitmek seni endişelendiriyor olabilir, ama birlikte bir plan yapabiliriz" gibi cümlelerle çocuklara güven verilebilir.

-Dijital ekran süresini kademeli olarak azaltın:

Tatil döneminde artan ekran süresi, öğrencilerin odaklanma becerilerini olumsuz etkileyebilir. Prof. Dr. Şirvanlı Özen, okula dönüş sürecinde ekran sürelerinin kademeli olarak azaltılmasının, akademik uyumu destekleyeceğini ifade ediyor. Çocuklar için ekran süresi sınırlandırılarak, bunun yerine ailece masa oyunları oynanabilir veya kitap okuma gibi alternatif alışkanlıklar teşvik edilebilir".

Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, okula dönüş sürecinin çocuklar için duygusal ve bilişsel bir yeniden düzenlenme gerektirdiğini belirterek, ailelerin ve öğretmenlerin bu süreçte sabırlı ve destekleyici olmalarının önemini vurguladı.