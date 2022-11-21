Ara tatil sonrası okullarda ders zili çaldı
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, ara tatil sonrası eğitime başladı.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, ara tatil sonrası eğitime başladı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm seviyedeki okullarda milyonlarca öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nin 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.