Ara Tatil Sonrası Zabıta Müdürlüğünden Öğrenci Güvenliği İçin Önlem

Silivri Belediyesi, ara tatilin sona ermesiyle birlikte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde öğrencilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışını düzenlemek ve yaya geçitlerinde güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, bu önlemlerin öğrencilerin ve ailelerin güvenliği için büyük önem taşıdığını vurgularken, sürücüleri de trafik kurallarına uymaya davet etti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda ekiplerimiz özveriyle çalışmaktadır,” dedi.