Ara tatilde ekran kullanım süresine dikkat

Dijital eğitim ve uzaktan öğrenmeyle birlikte son yıllarda ekran izleme süresinin arttığını belirten Doç. Dr. Sevil Karaman, ilk ara tatil için sayılı günler kaldığını söyleyerek, ekran kullanımına karşı ebeveynleri uyardı.

Son yıllarda pandemi nedeniyle dijital eğitim ve uzaktan öğrenme platformlarının yaygınlaşması sonucu çocukların bilgisayar başında daha fazla vakit geçirdiğini söyleyen Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, ekran süresinin okul çağındaki çocukların göz sağlığını doğrudan etkilediğini belirtti. Bu nedenle ara tatilde önceden aktivite programı hazırlayarak çocukların ekran kullanımlarının sınırlandırılmasını öneren Doç. Dr. Sevil Karaman, “Uzun süreli bilgisayar kullanımı ve telefon ekranlarına yakın mesafeden bakmak gözlerde yorgunluk, kuru göz sendromu ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açarken mavi ışık adı verilen zararlı ışık türü de uyku düzenini bozarak göz yorgunluğunu artırır” dedi.

Mavi ışığı filtreleyen ekran koruyucu lensler kullandırın

Doç. Dr. Sevil Karaman, yaklaşan ilk ara tatili için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocukların ekran süresini sınırlandırarak, düzenli aralıklarla mola vermesine teşvik edin. Mavi ışığı filtreleyen ekran koruyucu lensler kullandırın. Bilgisayar veya tablet ekranlarıyla olan ergonomik pozisyonlarını koruyun. Öncelikle, belirli bir ekran zamanı limiti belirleyin ve çocukların bu süreyi aşmalarını engelleyin. Unutmayın daha az oturarak ve daha fazla fiziksel aktiviteyle meşgul olmaları obezite riskini de azaltır.”

Düzenli aralıklarla yapılan göz kontrollerinin çocukların göz sağlığını koruması üzerindeki etkilerine de değinen Doç. Dr. Karaman, şunları kaydetti;

“Göz doktorları, bu kontrollerde sadece çocuklara ekran süresi ve kullanımının göz sağlığına etkileri hakkında bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda muhtemel göz problemlerini de erken tespit eder. Göz doktorları, ailelere çocukların ekran sürelerini sınırlama, doğru oturma pozisyonları ve düzenli aralıklarla göz dinlenme egzersizleri yapma gibi önlemler konusunda rehberlik eder. Ayrıca, bu kontroller sırasında çocuklarda sıkça görülen göz sorunları olan miyop, şaşılık ve odaklanma problemleri gibi durumları erken teşhis ederler. Erken tespit, bu sorunların daha ciddi bir hal almasını engeller.”