Ara tatilde İş Sanat'tan çocuklara ücretsiz atölyeler

İş Sanat, çocuklar için 11-19 Kasım tarihleri arasında tamamı ücretsiz olan atölye etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

İş Sanat, sonbahar ara tatilline giren öğrencileri İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde her biri birbirinden renkli, geliştirici ve üretici atölyeler ile ağırlıyor. 11 - 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi issanat.com.tr adresinden alınabilir.

Yapılacak atölye etkinlikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Eğlendirirken öğreten atölyeler Türkiye İş Bankası Müzesi’nde

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, farklı yaş grupları için birçok atölyeye katılma imkânı sunuyor.

5-6 yaş grubunun katılabileceği “Yaşasın Cumhuriyet” atölyesi, çocukları Cumhuriyet’in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Atölyeye katılan çocuklar kendi kutlamalarını tasarlayarak o dönemin ikonik taçlarından hazırlıyorlar.

7-9 yaş grubunun katılabileceği ‘Bayrak Sallayan Robotlar’ atölyesinde ise katılımcılar Leonardo Da Vinci’nin kanat mekanizmasından etkilenerek robotik Lego modeli inşa ediyorlar. Havacılık hakkında katılımcılarını bilgilendiren atölyede, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak bu iki kanattan Türk bayrakları sallandırılıyor.

Daha birçok ücretsiz atölyeye ev sahipliği yapan Müze’nin diğer atölyeleri, yaş grupları ve kontenjanları hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yüzyılın Çocuklarına Özel Birçok Atölye Ankara İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, “Müzede Masal: Birikim Masalı (Ebeveyn-Çocuk Atölyesi),” “Cumhuriyet Postası Atölyesi” ve “Dans Eden Fırçalar Atölyesi” gibi pek çok atölye ile ara tatillerindeki çocuklara keyifli saatler sunuyor.

3-5 yaş grubunun katılabileceği “Müzede Masal: Birikim Masalı” atölyesi ebeveynlere ve çocuklara “İftiharla Sunar” sergisindeki bulmacaları çözdürüyor ve etkileşimli masal anlatısına katılmaları için fırsat sunuyor. Aynı zamanda koleksiyondan alınan ilhamla kendi el çantalarını tasarlamalarına olanak sağlıyor.

8-10 yaş grubunun katılabileceği ‘Cumhuriyet Postası’ atölyesi ise katılımcılarını öncelikle “Yaşasın Cumhuriyet” sergisini rehberli olarak gezdiriyor. Ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden katılımcılar, tur sonrasında yapılan etkinlikte dönem pulları replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını yaparak atölyeden ayrılıyor.

5-7 yaş grubunun katılabileceği ‘Dans Eden Fırçalar’ atölyesinde ise çocuklar Zeki Faik İzer’in eserlerini rehberle birlikte yakından inceliyor. Sonrasında ise İzer’in dans temalı eserlerinden ilham alarak klasik müzik eşliğinde fırçalarını dans ettirerek kendi hayal güçlerini keşfe çıkıyorlar.

Ankara İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeler için daha fazla bilgi edinmek ve rezervasyon yaptırmak için [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz.