Ara tatilin bitmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da ara tatil sonrası okulların yeniden açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80’e kadar ulaştı. Trafiğin merkezi olduğu noktalardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’daki ilk ve ortaokullarda önceki hafta başlayan ara tatil bugün sona erdi. İstanbul trafiğine nefes aldıran ara tatil sonrası binlerce öğrenci velisi ve servis araçlarının yeniden yola çıkmasıyla birlikte trafik çilesi de tekrar başladı. Özellikle ulaşımın merkezi ve sık olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 80’e kadar ulaşırken bazı noktalarda ise adeta durma noktasına geldi. İstanbul’da sabah saatlerinde yaşanan bölgesel trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.