Araba kullananlar dikkat, bu maddeler sıcakta yangına neden oluyor

Yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklıklar araçlara bırakılan çakmak, deodorant, su şişesi, cam, karton bardak, kağıt gibi maddeler araçlarda yangına neden olabiliyor. Bu şekilde yanan araçlar, sigorta dahiline girmiyor.

Ülke genelinde artan kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede sıcaklıklardan yalnızca insanlar etkilenmiyor. Artan sıcaklıklar araçlarda çeşitli hasarlara neden olurken, araç önüne, torpidoya, göğsüne konulan; çakmak, deodorant, su şişesi, cam, karton bardak, kağıt gibi maddeler tehlike saçıyor. Isının artmasıyla camın mercek görevi görmesi, bu maddeleri yakarak araçların yanmasına, hatta patlamasına neden oluyor.

Duruma ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan oto tamir ustası Yakup Kalyoncu, “Arabanın önünde kağıt, çakmak, şişe gibi şeyler olursa cam mercek görevi yaptığı için yangına sebep verir. Vatandaşlara da bize de zararı olur. Araba için de içindeki insanlara da sıkıntıları olur. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Kalyoncu, bırakılan maddeler nedeniyle vatandaşların araçlarını kaybedebileceğine dikkati çekerek, “Arabası değer kaybeder, kendine zarar verir. Bunlara herkes dikkat edecek, sorumluluk almayınca kendine de zarar verecek, dışarıdaki vatandaşa da zarar verecek. Güneş enerjisi fazla olduğu için araçların önündeki kağıt, gözlük camları yangına sebep verir” diye konuştu.

Kendisinin de böyle bir duruma şahit olduğunu dile getiren Kalyoncu, “Duman çıkardığına şahit oldum. Kendi aracıma değil ama bir arkadaşımızın arabasının yanına gittik, 15 dakika daha gelmesek araç alev alabilirmiş” ifadelerini kullandı.

Araçlarda güneşlik kullanılması gerektiğini söyleyen Kalyoncu, “Parlak şeyler değil de karton gibi şeyler hem aracın göğsüne zarar vermez, hem içeriyi ferah tutar hem de araba için daha uygun olur” dedi.

“Araçları gölgeye bırakın”

Kalyoncu, aracın güneşe koyulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti.

“Ağaç gölgelerine, bina garajına, bina gölge yerlerine çekilebilir. Daha uygun olur. Aracı fazla bunaltmamak lazım. Hava şartlarında arabadaki ısı fazla olduğu için dışarıdaki ısı arabada yangına sebep veriyor. Arabada kendim yaşadım. Araca takviye yaptığımız kablo ısınıyor, egzozun üzerine düşüyor. Kablo ısındığı için aleve neden oldu. Gömleğimi çıkardım, ateşi söndürdüm. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Arabayı fazla bunaltmayacaklar, serinde binmeleri lazım. Sıcaklarda çok çaresiz kalınmadığı sürece araba kullanmasınlar.”

“Kullanıcı hatalı yanan araçları sigorta karşılamıyor”

Sigorta şirketlerinin araçlarda bırakılan maddelerden nedeniyle kaynaklanan hasarları karşılamadığını aktaran Avukat Muhammed Emin Akbudak ise şöyle konuştu:

“Bu durumlarda maalesef istenmeyen olaylar başımıza gelebiliyor. Araçlarda özellikle bırakılan çakmak, kağıt, gözlüğün bulunması sebebiyle farklı yangınlar veya patlamalar söz konusu olabiliyor. Milletimiz de yaptırmış oldukları zorunlu trafik sigortasıyla bunların karşılanabileceğini zannedebiliyorlar. Ancak bu mümkün değil. Trafik sigortası sadece üçüncü kişiler üzerinden gerçekleşen problemleri ve hasarları karşılamakta. Böyle bir durumda hasarlarının karşılanmasını veya zarar etmemek istiyorlarsa vatandaşlarımızın zorunlu trafik sigortasının yanında kasko dediğimiz bir diğer koruyucu sigortanın da yaptırılması gerekiyor.”

Kasko poliçesinde yazılı olan sigortanın karşılayacağı durumların da belli olması gerektiğini söyleyen Akbudak, “Her kasko da bunu karşılayacak diye bir durum yok. Dolayısıyla yazılı olan poliçelerde bütün risklerin yazılı olması gerekiyor ki zararlar karşılansın. Örneğin yangın sigortası varsa kaskonuzda böyle bir durum yaşamanız halinde sigortanız bu zararı karşılayacaktır” dedi.