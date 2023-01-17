Arabanın ters yönden çıkan motosikletliye çarpıp fırlattığı anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın ilçesinde ters yönden çıkan motosikletlinin, hafif ticari araçla çarpışıp fırlayarak park halindeki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi eski Pazartesi Pazarı’nın kurulduğu Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre Caddesi’nde Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden Mustafa Y. idaresindeki 59 YH 091 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Şirin P.’nin kullandığı 34 DTL 906 plakalı motosiklet, Yunus Emre 5. Sokak’tan Şehit Ahmet Çelekoğlu Sokak istikametine ters yönde seyrederken çarpıştı.

Çarpışma sonrası motosikletten fırlayan kurye Muhammet Şirin P. park halindeki bir otomobile çarptı. Yaralanan genç kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Çorlu İtfaiye ekipleri de çevrede yangın ihtimaline karşı tedbir aldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.