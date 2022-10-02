Arabayatağı'na modern pazar yeri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’ın Arabayatağı Mahallesi’ne yapılacak modern kapalı pazar yeri ile vatandaşlar yaz ve kış aylarında alışverişlerini konforlu bir ortamda yapma imkanına kavuşacak.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu’da yapımı tamamlanan, Yenişehir’de tamamlanma aşamasına gelen modern kapalı pazar yerlerinin bir benzeri Yıldırım’ın Arabayatağı Mahallesi’ne kazandırılacak. Mevcut pazar alanında 4 bin 850 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yapılacak kapalı pazar yerinde 530 adet pazar tezgahı, mescit, abdesthane, tuvaletler, depo alanları ve teknik alanlar bulunacak. Kazı alanında bulunan BUSKİ, Bursagaz ve UEDAŞ’ın altyapı deplase işleri tamamlanırken, kazı imalatları devam ediyor.

Sağlıklı ortamda alışveriş

Yoğun programına rağmen sık sık semt pazarlarını gezip, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların sorunlarını dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Arabayatağı Mahallesi’nde de kapalı pazar alanıyla ilgili yoğun talep olduğunu söyledi. Açık alanda kurulan pazar yerinin kışın yağışlarda, yazın da sıcaklarda hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu proje ile halkımız alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda pazarın kurulduğu günlerde yaşanan görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak. Altyapı kurumlarının deplase işlemleri tamamlandı. İnşallah projemizi kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Projemiz şimdiden mahalle halkına hayırlı olsun” dedi.