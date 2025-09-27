Arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün kızı cenaze töreninde fenalık geçirdi

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirirken, tabutu başındaki feryatları ise yürekleri dağladı.

Arabesk müziğin sevilen seslerinden Güllü, 26 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren sanatçının ani ölümü, müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının cenazesi bugün, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının ailesi ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, Güllü’nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de yer aldı. Güllü’nün taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında fenalık geçirdi. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem’in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürekleri dağladı.

Güllü’nün cenazesi, Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.