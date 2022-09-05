Arabuluculuk ile ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları 24 saatte çözülebilecek

Ev sahibi ve kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk şartının Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucu devreye girecek. Doğrudan mahkemeye gidilmesi halinde davalar reddedilecek. Kira alacakları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, komşuluk hukuku ihtilafları gibi uyuşmazlıkları arabulucu çözüme kavuşturacak.

"Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları 1 günde bile arabuluculuk ile çözülebilecek"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Avukat Arabulucu Umut Metin, ‘’Toplumun sorunlardan arınması için sorunlardan hızlı arındırılacak mekanizmalara ihtiyaç var. Arabuluculuk elimizdeki en güçlü enstrüman. Toplumun en yoğun yaşadığı sorunlardan birisi kira sorunu. Barınma bir ihtiyaç, konuta talep var. Mülk sahipleri ve kiracılar arasında uyuşmazlıklar olabiliyor. Arabuluculukta sorunlar 1 günde bile çok kısa sürede çözülebilirken diğer yandan mahkemeler yıllarca uzayabiliyor’’ dedi.

“Düzenlemenin kiracı ve ev sahibi için de faydalı olacağını düşünüyorum”

Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de konuşan Metin, ‘’Kira konusunda arabuluculuk bugüne kadar uygulanabiliyordu. Yeni düzenleme yasalaştığı takdirde arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Öncelikle taraflar anlaşmak için çaba sarf edecekler. Ev sahibi ve kiracılar uyuşmazlık yaşadığında arabulucuya gitmeden dava yoluna gittiklerinde dava usulden reddedilecek. Tüm kiralama sorunlarında arabuluculukta çaba sarf etmek durumunda olacağız. Bu düzenlemenin kiracı ve ev sahibi için de faydalı olacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.

“Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında dava açmaya gerek kalmıyor”

En çok kira sorunlarından kaynaklı uyuşmazlık olduğunu söyleyen Metin, "Bunun dışında ihtiyaç halinde kiracının evden çıkarılma sorunu da yaşanabiliyor. Adliyeye gitmeden bu sorunlar arabuluculuk ile çözülebilecek, dava açmaya gerek kalmayacak. Arabulucuya, arabuluculuk merkezlerine Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan arabuluculuk daire başkanlığına başvurular yapılabilir. Arabulucunun uygulama alanının genişletilmesi lazım. Son dönemde örnek bir başarı gösteriliyor" açıklamalarında bulundu.