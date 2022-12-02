Arabuluculuk Sınavına girecek adaylar dikkat...

Bursa Valiliği, 4 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Arabuluculuk Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

Arabuluculuk Sınavına girecek adaylar dikkat...
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EditörEditör
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Bursa Valiliği, 4 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Arabuluculuk Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavına (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 4 Aralık 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."