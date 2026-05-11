Araç çekmenin böylesi: Halat bulamayınca iki aracın arasına insan koydular

Bursa'da yolda kalan aracı çekmek isteyen bir vatandaş, halat bulamayınca tehlikeli bir yola başvurdu. İki aracın arasına insan koyarak yolda kalan aracı iten vatandaş, amatör kameraya yansıdı.

Yusuf Eker
Olay, Bursa-İnegöl yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda kalan bir aracı gören vatandaş, yardım etmek üzere durdu. Her iki araçta da halat olmadığını anlayan sürücüler, farklı bir yol izledi. Bir vatandaş, çalışır vaziyetteki aracın kaputuna binerek ayaklarını yolda kalan aracın arkasına dayadı. Tehlikeli şekilde aracı iten vatandaş, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

