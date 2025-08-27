Araç denetim istasyonu alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanındaki atıl malzemeler alev alev yandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Yangın, saat 12.00 sıralarında Huzur Mahallesi’nde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanındaki boş alanda atıl olan plastik, karton ve BUSKİ’ye ait altyapı boruları malzemelerinde meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

