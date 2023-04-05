Araç Kiralama Mini Hasar Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?

Araç kiralama hizmetlerinin giderek yaygınlaşması, bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler için sunulan farklı kolaylıkları da beraberinde getiriyor. Kiralık araçla kaza yapmak veya istenmeyen bir hafif maddi hasar sorunu ile karşılaşmak, bu hizmetten faydalanan kişiler için problem yaratan durumlar arasında yer alıyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla sunulan mini hasar sigortası, araç kiralamak isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Araç kiralama sürecini sorunsuz bir biçimde atlatmak isteyen bireyler, “Mini hasar sigortası nedir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Siz de araç kiralama hizmeti almayı düşünüyorsanız bu sigortanın detaylarını öğrenerek, konforlu ve güvenli bir seyahat süreci geçirebilirsiniz.

Peki araç kiralama mini hasar sigortası hangi durumları kapsar? Mini hasar sigortası güvence tutarı ne kadardır? İşte merak edilen tüm soruların bu yanıtları!

Mini Hasar Sigortası Nedir?

Araç kiralamada mini hasar sigortası hem sunduğu olanaklar hem de güvence kapsamı ile tercih sebebi oluyor. Mini hasar sigortası, araç kiralamalarda oluşabilecek hafif hasarlı kazaları karşılayan bir teminat olarak öne çıkıyor.

Trafikte meydana gelebilecek az masraflı durumları kapsayan bu sigortanın güvence bedeli de bazı sınırlar çerçevesinde belirleniyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunan mini hasar sigortasını Çizgi araç kiralama olanaklarını değerlendirirken de tercih edebilirsiniz.

Araç Kiralama Mini Hasar Sigortası Neleri Kapsar?

Araç kiralama mini hasar sigortasının içeriğini öğrenen bireyler için, “Mini hasar sigortası neleri kapsar?” sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Küçük ölçekli hasarları kapsadığı bilinen bu sigortanın geçerli olduğu durumlar ise şu şekilde sıralanıyor:

● Ön cam tamiri: Dış cam yüzeyinde meydana gelen kırık ve çatlak gibi durumlarda, aracın orijinalliğine zarar vermeden tamir etmek.

● Boyasız kaporta göçük düzeltme: Farklı hasarlar ve darbeler sonucunda oluşan göçüklerin, çeşitli yöntemlerle düzeltilmesi.

● Döşeme tamiri: Araç içi döşemesinde meydana gelen hasarların onarılması. Yanık, yırtık, soyulma ve çizikleri en az hasarla düzeltmek, varsa döşemede oluşan lekeleri çıkartmak.

● Boya hasarlı göçük düzeltme: Boyasız göçük düzeltmenin yanı sıra belirli bir orana kadar olan boya hasarlı göçüklerin, vurukların ve eziklerin onarılması.

● Boya tamiri: Aracın belirlenen büyüklüklerdeki boya hasarlarının mini yama yöntemi ile giderilmesi.

● Plastik tampon tamiri: Plastik tamponlarda meydana gelen hasarların, gerekli biçimde tamir edilmesi. Tampon; sıyrıkları, çizikleri, soyulmaları ve boya hasarları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bu hizmetten yararlanmadan önce, kiralık araç mini hasar sigortası kapsama alanlarının sigorta şirketlerinin sunduğu şartlara göre farklılık göstereceğini bilmeniz gerekiyor. Sizin için ideal çözümü sunan sigorta poliçesini belirleyerek, bu hizmetten dilediğiniz zaman yararlanabilirsiniz.

Araç Kiralama Mini Hasar Sigortası Ne Kadarlık Tutarı Karşılar?

Kiralama hizmetlerinde sağladığı kolaylıkla dikkat çeken araç kiralama mini hasar sigortası yalnızca belirli bir tutara kadar olan hasarları karşılıyor. Niğde kiralık araç alternatiflerini değerlendirdikten sonra yola koyulmadan önce bu sigortayı yaptırarak seyahatinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kiralık aracınız için yaptıracağınız mini hasar sigortasının, 2000 TL’ye kadar olan hasarları karşıladığı biliniyor. Yukarıda sıraladığımız maddeler dahilinde araçta oluşan ve tutarı 2000 TL’yi aşmayan maddi hasarlar, bu sigorta kapsamında değerlendiriliyor. Araçta oluşabilecek daha büyük maddi hasarlı sorunlar ise mini hasar sigortası kapsamına alınmıyor.

Siz de araç kiralama hizmetlerinden faydalanarak güvenli ve rahat bir sürüş keyfi yaşamak isterseniz, mini hasar sigortasını tercih edebilirsiniz. Böylece belirlenen şartlar dahilinde oluşan küçük hasarlar için masraf yapmadan, gönül rahatlığı ile yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.