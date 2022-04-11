Araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı

Balıkesir polisi, ülke genelinde kurumsal araç firmalarını taklit eden, sahte web siteleri açan, kendini müşteri gibi göstererek vatandaşları dolandırmaya çalışan 24 kişiyi yakaladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 11.04.2022 13:05
  • Güncelleme: 11.04.2022 13:29
Araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Balıkesir polisi, ülke genelinde kurumsal araç firmalarını taklit eden, sahte web siteleri açan, kendini müşteri gibi göstererek vatandaşları dolandırmaya çalışan 24 kişiyi yakaladı.

Kurumsal araç firmalarını taklit ederek sahte web siteleri kuran, yöneten, ilan veren ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi göstererek ülke genelinde vatandaşları dolandıran şüpheli şahıs ve şahısları deşifre etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın da desteği ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin 2 aydır yürütülen titiz çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların, ülke genelinde yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL civarında dolandırdıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan toplam 25 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacı ile Balıkesir ve İstanbul’da 35 adrese yönelik Balıkesir ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 ekip, 250 personel ve 4 tim özel harekat unsurlarıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda; 65 bin 600 Türk Lirası, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 adet kuru sıkı tabanca, 79 adet dokunmatik cep telefonu, 21 adet tuşlu cep telefonu, 121 adet sim kart ve çeşitli materyaller ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

25 şüpheli şahıstan 24’ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyon dahilinde 4 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. TCK Md. 220 “Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak” ve TCK Md. 158 “Bilişim Sistemleri Vasıtası ile Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından yakalanan 24 şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

5
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

6
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

DAHA FAZLA
'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet