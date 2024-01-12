Araç kiralama şirketi ilk mağazasını Nef 22 Ataköy'de açtı

‘Ekonomik, pratik, tam senlik yolculuk’ sloganıyla sektöre iddialı bir giriş yapan QCAR Mobilite, Quick Tower’daki genel merkezi dışında ilk mağazasını Nef 22 Ataköy’de açtı.

Online rezervasyon ve uçtan uca müşteri deneyimiyle mobilite dünyasının yeni aktörü olan Maher Holding’in yeni iştiraklerinden QCAR, genel merkezi dışındaki ilk mağazasının açılışını 11 Ocak’ta Nef 22 Ataköy’de gerçekleştirdi. QCAR Genel Müdürü Barış Sezen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarımıza ve acentelerimize açılışta yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Araç kiralamanın ötesinde hizmetler sunacağız, farklı alanlarda da mobiliteyi müşterilerimize sunacağız. Bunun ilk adımını da burada atıyoruz. 2024 yılında devamı gelecek, başka açılışlarda da bir araya geleceğiz. Tıpkı tüm grup iştirakleri gibi biz de dijitalleşmeyi merkezimize alıp, çağın ihtiyaçlarını güvenle karşılayan lider bir marka olacağız” diye konuştu.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise QCAR’ın grup içindeki önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz ki en başından beri bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bu ekosistemde amacımız acentelerimizin de finansal markete dönüşümü için bir altyapı oluşturmak. Bir yandan hem bu altyapı için çalışmaları sürdürürken, bir yandan da mevzuat altyapılarının oluşması için birtakım faaliyetlerde bulunuyoruz. Amacımız Türkiye’de özellikle finansal alanda sigorta acentelerimiz vasıtasıyla, bugün bankaların bile şubelerini fiziksel olarak kapatıp merkeze çekildiği dönemde vatandaşa gerekli hizmeti sunabilmek. Mobilite şirketi araç kiralama şirketi gibi gözükse de çok daha büyük fonksiyonları olacak ve bizim ekosistemimizin en önemli parçalarından biri olacak.”

Çoklu kanal yapısıyla acentelere de hizmet kanalı sunan firma, geniş araç filosu, uygun fiyatları ve üstün müşteri hizmetiyle dikkat çekiyor. Teknolojiye verdiği önemle online rezervasyon özelliği de sunan firma, müşterilerine özel seyahat ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlıyor. Nef 22 Ataköy’deki yeni mağaza ise konum olarak da müşterilere büyük bir avantaj sunuyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için ’www.qcar.com.tr’ adresi ziyaret edilebilecek.