Araç kiralamada marka isim olan Volkan Aydın uyardı

Araç filosunu yenileyerek genişleten, kurumsal ve bireysel müşterilerine hizmet veren Volkan Aydın, yeni yıl öncesinde araç kiralayacaklara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulunarak “Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor. Ancak araç kiralarken bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.Mutlaka Rent a Car ruhsatının olup olmadığı ve yasal bir araç kiralama firması olup olmadığnı araştırın. Çünkü piyasada pek çok farklı araç kiralama firması var. Ancak hangisinin güvenilir olduğunu anlamak kimi zaman kolay olmayabiliyor. Her sektörde olduğu gibi kiralama sektöründe de art niyetli olan insanlar vatandaşı tuzağa düşürmek için elinden geleni yapıyor. Araç kiralamada sözleşme içerisindeki maddeleri mutlaka okuyun, bu husus hayat kurtarır. Neye imza atıldığı bilinmeli. Fiyatı yazılmayan ve boş senede kesinlikle imza atmayın.” dedi