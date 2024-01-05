Araç kontrolünde uyuşturucu bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç kontrolünde uyuşturucu bulundu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma, Çalışkanlar Mahallesi’nde, Motosikletli Polis Timleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.S (45), M.S. (46) ve E.Y. (30) adlı şahısların üzerinden 103.9 gram esrar ve 3.35 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.