Araç motoruna giren zehirli yılan korkuttu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde motor bölümüne bir giren zehirli yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık bir buçuk metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortama salındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaağaç Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 BEG 94 plakalı araç sahibi araca bindiği sırada motor bölümünün havalandırma kısmında yılanı görünce büyük panik yaşayarak itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hemen gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmayı başardı. Dağalası cinsi olan ve yaklaşık bir buçuk metrelik yılanın zehirli olduğu öğrenildi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından daha sonra doğaya salındı.