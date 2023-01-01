Araç muayene ücretlerine yüzde 122 zam!

Tüm araçlarda yaptırması zorunlu olan araç muayene ücretleri, 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.Buna göre araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.

BİN 130 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni fiyat listesine göre, 2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene yeni zamla birlikte yaklaşık 1130 TL'ye yükseldi. Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL'ye yükseldi.

CEZALAR DA YÜKSELDİ

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022'de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL'ye yükseldi.