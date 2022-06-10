Araç sahipleri dikkat ! Benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

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  • 10.06.2022 11:57
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:57
Araç sahipleri dikkat ! Benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,18 lira, otogaz grubunda ise 54 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28,41 liradan, otogaz ise 12,16 liradan satılacak.

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