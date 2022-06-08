Araç sahipleri dikkat! fiyat 28 liranın üzerine çıktı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artmaya devam etmesiyle akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.

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  • 08.06.2022 01:03
  • Güncelleme: 08.06.2022 01:03
Araç sahipleri dikkat! fiyat 28 liranın üzerine çıktı

Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorinin litresi 1 lira 95 kuruş artarken, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtıldı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

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ZAMLAR ÜST ÜSTE GELDİ
27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

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