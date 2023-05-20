Araç şarj istasyonları piyasası hareketlendi

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un yollara çıkmasıyla birlikte araç şarj istasyonu piyasası da canlanmaya başlanıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ilk kez açılan araç şarj istasyonu satış bayisi sahibi Hakan Özel, gururumuz olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG ile yakın zamanda araç şarj istasyonlarına ilginin artacağını söyledi.

Özel, açıklamasında, “Çevre dostu olan elektrikli otomobillerin gelecekte hayatımızda büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ülke genelinde şarj istasyonların yayılabilmesi içinde devletimizde destek vermektedir. Gelişen son teknolojiyle birlikte artık araç şarj istasyonları sadece benzin istasyonlarında değil, toplu konut, otopark gibi alanlarda kurulabilmektedir. Yenilebilir enerjinin hayatımızda çok fazla önem arz etmektedir. Elektrikli otomobillerin ülkemizde kullanma sayısında artış olmasıyla birlikte, hava kirliliği azalmasında çok büyük etken gösterecektir” dedi.