Araç sürücülerine ceza yağdı: 418 bin 60 TL
Tekirdağ Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde son 9 ay içinde ses sistemleri ile kamunun huzur ve rahatını bozacak şekilde kullanan 343 araç sürücüsüne 101 bin 788 TL trafik idari para cezası uygulanırken araçlardaki ses sistemleri de söktürüldü.
Ayrıca araçlarında abart egzoz bulunduran 103 araç sürücüsüne 418 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.