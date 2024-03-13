Araç ve sürücüler drone denetimlerinden kaçamadı

Bilecik’te trafik kurallarına uymayan sürücüler drone denetimlerinden kaçamadı.

Drone ile yapılan trafik denetimlerinde; 6 araç ve sürücüsüne ‘Kırmızı Işık Kuralına Uymamak’, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücülerin seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanma’, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları kullanmaları’ maddesinden toplam 16 bin 439 TL trafik idari para cezası uygulandı.