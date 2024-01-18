Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara Yenimahalle’de bir hızla giden bir otomobil yol kenarında bulunan diğer araçlara çarparken bir vatandaş otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Sol şeritte devam eden 06 CIB 297 plakalı beyaz renkli SUV otomobilin içerisindeki sürücü, seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından sol şeritte park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV model otomobil, diğer 3 otomobille birlikte sürüklendi. O sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş, otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.