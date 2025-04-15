Aracın çamurluklarına gizlediği esrarla yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak, Bulgaristan’a giriş yapan bir aracın çamurluklarında 1 kilo 894 gram esrar yakalandı.

Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Belçika’ya tek başına seyahat eden, Türk ve Belçika vatandaşı 46 yaşındaki bir kadın sürücünün kullanğı kapalı kasa araç, Edine Kapıkule’den geçip Bulgaristan Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda giriş yaptı. Kadın sürücü, gümrük görevlilerine beyan edilecek herhangi bir eşyası olmadığını söyledi. Araç detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve bu muayene sırasında çamurluklardan birinin üzerindeki fabrika boşluğunda ve şasinin altında özel olarak yapılmış saklanma yerlerinde 4 paket kuru yeşil yaprak bulundu. Sahada uyuşturucu testi yapıldı ve esrara karşı reaksiyon olduğu görüldü. Uyuşturucu maddenin toplam brüt ağırlığı 1 kilo 894 gram olduğu, değeri ise 16 bin Euro değerinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.