Aracın çarpmasıyla şoke olan çocuk savrulduğu yerden kalkıp kaçmaya çalıştı

Güngören’de sokak üzerinde oyun oynayan küçük çocuk aniden yola fırlayınca otomobil çarptı. Olayın şokuyla yerden kalkan çocuk koşmaya başlarken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde arkadaşları ile oyun oynayan küçük çocuk arkadaşının peşinden yola fırladı. O sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan beyaz renkli bir otomobilin sürücüsü yola atlayan çocuğu fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk olayın şokuyla kalkarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü tarafından sakinleştirildi. Daha sonra çocuk otomobil sürücüsü ve babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.