Aracın yakıt deposunun için vakumlu poşetle 8,68 kilogram esrar gizlemiş

Edirne’de bulunan Kapıkule sınır kapısına gelmek üzere yola çıkan 38 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, Kaptan Andreevo gümrük kapısında 28 paket içindeki 8 kilo 680 gram esrarı otomobilin deposunda yakalattı.

Bulgaristan’dan sabah erken saatlerde Türkiye’ye tek başına otomobile seyahat eden Bulgaristan vatandaşı şoför, gümrük yetkililerine ithalat yasağı ve kısıtlamalara tabi mal taşımadığını beyan etti. Araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Otomobilin akaryakıt deposunu kontrol eden gümrük görevlileri, sondayı sökerek 28 adet vakumlu poşet torba buldu. Esrara karşı reaksiyon gösteren bir saha uyuşturucu testi yapıldı. Toplam brüt ağırlığı 8 kilo 680 gram olan paketler içinde esrar yakalandı. Haskovo Bölge Savcılığı’nın denetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.