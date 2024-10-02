Aracında çakar sistem kurulu sürücü denetimde yakalandı

Güngören'de aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüsü denetimde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

Aracında çakar sistem kurulu sürücü denetimde yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Güngören’de aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüsü denetimde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

İstanbul Güngören ilçesinde 30.09.2024 tarihinde yapılan trafik denetimleri esnasında bir araçta çakar - siren tertibatı olduğu görülmesi üzerine araç durduruldu. Durdurulan aracın yapılan kontrollerinde çakar tertibatı kullanmaya yönelik bir geçiş üstünlüğü veya tahsisi olmadığı belirlendi.

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Sürücüye, mevzuatta belirtilen sesli ve ışıklı cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak suçundan toplam 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Ayrıca usulsüz olduğu anlaşılan çakar-siren tertibatı söktürüldü.