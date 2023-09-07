Aracını deviren kamyon sürücüsü olay yerinde kaçtı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Aracını deviren kamyon sürücüsü olay yerinde kaçtı
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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 06 FS 5131 plakalı kamyonetin adı daha sonradan tespit edilen sürücüsü M.E. Akasya Altı mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Maden malzemesi yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsü olay yerinden kaçarken, kasasındaki malzeme yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü kısa sürede tespit etti. Öte yandan yola saçılan malzemeler karayolları ekiplerince kepçe yardımıyla toplandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.