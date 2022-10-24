Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı

Olay, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.