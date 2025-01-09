Aracını görünce gözlerine inanamadı: Kurşunların isabet ettiği kamyonet delik deşik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonet, nereden atıldığı belli olmayan kurşunlarla delik deşik oldu.

Aracını görünce gözlerine inanamadı: Kurşunların isabet ettiği kamyonet delik deşik oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonet, nereden atıldığı belli olmayan kurşunlarla delik deşik oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi 1. Huzur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banu T. (53), 16 BUD 10 plakalı kamyonetinin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Aracının arkasında 2 adet mermi deliğin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araca isabet eden mermilerin nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.