Aracının tavanından defalarca ateş etti, o anları sosyal medyada paylaştı

Balıkyolu Mahallesi’nde bir şahıs, aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların canını adeta hiçe sayan şahıs, o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Olay, Perşembe günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etti. Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.